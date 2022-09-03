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رئيس الوزراء البريطاني يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس أردوغان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.09.2022 13:52
أرشيفية / IHA (أرشيفية / IHA)

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيه بـ"القيادة العالمية لتركيا التي لا غنى عنها" ودوره في في إيجاد حل لأزمة تصدير الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الحكومة البريطانية الجمعة، وأكد أن الزعيمين رحبا بالتجارة المتزايدة بين البلدين، في اتصال هاتفي بينهما.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين أبديا رغبتهما في توسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من أجل البناء على الزخم الاقتصادي المتنامي، وناقشا الفرص الجديدة لزيادة التعاون في تكنولوجيا الدفاع والطاقة النووية.

وشدد جونسون، وفق البيان، على "أهمية مواصلة دعم أوكرانيا ضد الغزو غير المبرر الذين تعرضت له، بما في ذلك استمرار العقوبات الاقتصادية الشديدة على روسيا".

ولفت البيان إلى أن جونسون وأردوغان اتفقا على أن العلاقة بين المملكة المتحدة وتركيا ستستمر في التطور.

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