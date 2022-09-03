في 3 أيام فقط.. طبيبان تركيان يجريان 50 عملية جراحة عيون في سوريا

تمكن الطبيبان التركيان أورهان صاريشين وصالح بوزقورت، من إجراء 50 عملية جراحية لمعالجة إعتام عدسة العين في غضون 3 أيام فقط أثناء زيارة قاما بها إلى مدينة تل أبيض السورية.

وأجريت العمليات برعاية مديرية الصحة في ولاية أورفا جنوبي تركيا، بالتعاون مع وقف أهل اليتيم التركية، واستفاد منها 50 مريضا من أصحاب الحاجة.

وأفادت مصادر، أن الطبيبين صاريشين وبوزقورت، أجريا العمليات بنجاح خلال 3 أيام في زيارة لهما إلى مدينة تل أبيض شمال الرقة، الواقعة ضمن منطقة العمليات التركية "نبع السلام".

ونقل عن مسؤولين في مديرية صحة أورفا، أن "برنامج عمليات عدسة العين سيستمر، وفي المرحلة المقبلة سيجري أطباء أتراك عمليات لـ60 مريضا في المدينة".

وقال الطبيب صاريشين، "قدمنا من تركيا لإجراء عمليات لمرضى ينتظرون منذ مدة طويلة لمعالجتهم".

ولفت إلى أنه "قريبا سيجري تنظيم الأمور ومعالجة كافة المصابين بإعتام عدسة العين في مدينتي تل أبيض ورأس العين".

وقالت المريضة مريم الجاسم 74 عاما، قبل دخولها غرفة العمليات، إنها أتت إلى مستشفى تل أبيض لأنها ليست قادرة على الرؤية بعينها اليسرى. وأعربت الجاسم عن أملها في "التمكن من الرؤية بعد العملية".

من جانبه، توجّه إسماعيل إبراهيم 70 عاما، الذي خضع لعملية ناجحة في عينه، بالشكر للمشفى والكادر الطبي.

وفي تشرين الأول 2019، سيطر الجيشان التركي والوطني السوري على مدينة تل أبيض ورأس العين شمال الحسكة خلال عملية "نبع السلام" ضد تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي.