أعلنت وزارة الخارجية اعتماد تركيا عضوا مراقبا في مجموعة دول "الأنديز"، إحدى المنظمات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مؤكدة أن ذلك "سيساهم في تعزيز الحوار السياسي مع دول هذه المنطقة".

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن هذه الخطوة تندرج في إطار مساعي أنقرة لتطوير العلاقات مع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتطوير التعاون متعدد الأطراف مع دول المنطقة.

وأضافت أن هذا القرار سيساهم في تعزيز الحوار السياسي بين تركيا ودول المنطقة وتعميق وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

ومجموعة دول "الأنديز"، هي منظمة تتكون من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات التي تتألف منها منظومة التكامل في منطقة "الأنديز (آيس)".

وتسعى منظمة دول "الأنديز" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بينها تعزيز تنمية اقتصادية وسياسية متوازنة ومستقلة عبر الوحدة الإقليمية، وتسهيل مشاركة الدول الأعضاء في عملية التكامل الإقليمي بغية تشكيل تدريجي لسوق مشتركة لأميركا اللاتينية، إضافة للحد من التعرض للبلدان الأعضاء على الصعيدين الخارجي وتحسين وضعها في الاقتصاد الدولي.