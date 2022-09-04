تركيا: الطائرة الـ 11 تصل باكستان لإغاثة متضرري الفيضانات

مع استمرار دعم الجمهورية التركية لباكستان منذ اليوم الأول بسبب كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء السبت، وصول الطائرة الـ11 التي تحمل مساعدات إنسانية إلى متضرري الفيضانات في باكستان.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أنه تحت توجيهات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، تتواصل جهود إيصال المساعدات إلى متضرري الفيضانات مستمرة، من ضمنها الطائرة الـ 11.

وفي إطار متصل، أعلنت السلطات الباكستانية يوم أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 قتيلا، بعد انتشال جثث 57 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

والجمعة، طلبت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان، من تركيا إرسال وفد تقني لمساعدة بلادها في أعمال إغاثة متضرري السيول.

جاء ذلك خلال لقائها وزيري الداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، التركيين اللذين يزوران باكستان للاطلاع على أعمال الإغاثة جراء الفيضانات والسيول.

وتضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومترا من الطرق، و162 جسرا، و170 متجرا، و949 ألفا و858 مسكنا في جميع أنحاء باكستان، حسب المصدر نفسه.