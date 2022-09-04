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تحييد قيادي من تنظيم بي كي كي الإرهابي شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.09.2022 14:01
آخر تحديث في 04.09.2022 16:57
من عمليات الجيش التركي ضد الإرهابي الأناضول من عمليات الجيش التركي ضد الإرهابي (الأناضول)

تمكنت عناصر تابعة للاستخبارات التركية من تحييد قيادي بارز لدى تنظيم "بي كي كي (PKK)" الإرهابي في عملية نوعية شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية إن الإرهابي المذكور يدعى "بدرخان آبي"، واسمه الحركي "داراو غيفدا"، وتم تحييده في قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية.

وأوضحت المصادر أن آبي انضم إلى صفوف "بي كي كي" عام 2011 وشارك في عمليات إرهابية جنوب شرقي تركيا قبل انتقاله إلى العراق.

وكشفت أن آبي شارك داخل تركيا في عمليات أسفرت عن استشهاد عناصر من القوات التركية، وكان ضمن لائحة المستهدفين لدى جهاز الاستخبارات.

وبحسب المصادر، كان الإرهابي الحامل للجنسية التركية، يقود مجموعة من الإرهابيين في الجبهات ضمن ما يسمى "وحدات مقاومة سنجار(YBŞ)".

و"بي كي كي" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردًا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

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