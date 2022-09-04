شركات صناعات دفاعية تركية تشارك في معرض دولي بأوروبا

تشارك عدة شركات تركية للصناعات الدفاعية بمعرض "MSPO 2022" في بولندا، والذي يعد أضخم معرض عسكري في وسط وشرق أوروبا.

وتنطلق فعاليات المعرض الدولي، بنسخته الـ 30، في 6 أيلول/سبتمبر الجاري وتستمر حتى الـ 9 من الشهر نفسه، في مدينة كيلسي جنوب شرقي بولندا، بمشاركة 26 شركة تركية.

ويتيح المعرض للشركات المشاركة فرصة التعريف بمنتجاتها للمعنيين، سيما وأنه يستقطب مسؤولين رسميين رفيعين من دولة مختلفة من أنحاء العالم.

ومن المنتظر أن تعرض الشركات التركية أحدث منتجاتها من الوسائط البرية والجوية المسيرة، والمدرعات، ومنظومات الأسلحة، في المعرض.

كما ستعرض هذه الشركات، أنظمة بحرية وإلكترونية وذخائر وأجهزة محاكاة ومنتجات الدعم اللوجستي.

ومن بين الشركات التركية المشاركة في المعرض، أسيلسان، وبايكار، وهافيلسان، ونورول ماكينا، وروكتسان، وغيرها.