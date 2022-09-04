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لأول مرة منذ أكثر من عقد.. الفرقاطة كمال ريس ترسو في إسرئيل

وكالة الأناضول للأنباء
حيفا
نشر في 04.09.2022 20:07
الفرقاطة كمال ريس ترسو في ميناء حيفا رويترز الفرقاطة كمال ريس ترسو في ميناء حيفا (رويترز)

رست سفينة حربية تركية في إسرائيل للمرة الأولى منذ العام 2010، بعد استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، الأحد.

وشاهد فريق وكالة فرانس برس الفرقاطة "كمال ريس" راسية الأحد في مرفأ مدينة حيفا الشمالية وهي مقر البحرية الإسرائيلية.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن السفينة الحربية متوقفة لبعض الوقت في إطار "أنشطة حلف شمال الأطلسي".

في أنقرة، أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أنه من المقرر أن تبقى الفرقاطة في مرفأ حيفا حتى السادس من أيلول/سبتمبر.

بعد أشهر من التقارب الدبلوماسي، أعلنت إسرائيل وتركيا في 17 آب/أغسطس استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل وعودة السفراء إلى البلدين.

جُمّدت العلاقات بين البلدين بعد أزمة في العام 2010 عندما قتل عشرة مدنيين أتراك في هجوم إسرائيلي استهدف السفينة "مافي مرمرة" التي كانت في طريقها لخرق الحصار المفروض على قطاع غزة.

ومذاك لم ترسُ أية سفينة حربية تركية في إسرائيل.

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