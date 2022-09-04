12 سفينة حبوب تنطلق من موانئ أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع التركية إن 12 سفينة شحن محملة بالحبوب انطلقت من الموانئ الأوكرانية، صباح الأحد.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى استمرار شحن الحبوب من أوكرانيا بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تأسس في إطار اتفاق إسطنبول.

والثلاثاء، أشاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بدور تركيا والأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، قائلا: "بفضل تركيا وصلت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية إلى جيبوتي بالقرن الإفريقي".

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود شرق أوروبا إلى العالم، بعدما عانت الكثير من البلدان أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.