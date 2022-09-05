أقار يزور الجناح التركي في معرض عسكري ببولندا

زار وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، اليوم الاثنين، جناح بلاده في معرض "MSPO 2022" الدولي للصناعات العسكرية المقرر انطلاقه رسميا في بولندا الثلاثاء.

ويعتبر المعرض الذي الذي يقام في مدينة كيلسي جنوب شرقي بولندا، أضخم معرض عسكري في وسط وشرق أوروبا.

واطلع أقار على معلومات حول المعرض الذي تشارك فيه تركيا بصفة الدولة الرائدة أثناء تجواله.

ويهدف المعرض إلى وضع أسس لمزيد من تطوير إمكانات التعاون في الصناعة الدفاعية بين تركيا وبولندا والدول الأوروبية.

ومن المنتظر أن تعرض الشركات التركية أحدث منتجاتها من الوسائط البرية والجوية المسيرة، والمدرعات، ومنظومات الأسلحة، في المعرض.

كما ستعرض أنظمة بحرية وإلكترونية، وذخائر، وأجهزة محاكاة، ومنتجات الدعم اللوجستي.

ومن بين الشركات التركية المشاركة في المعرض، أسيلسان، وبايكار، وهافيلسان، ونورول ماكينة، وروكتسان، وغيرها.

ويستمر المعرض حتى 9 أيلول/سبتمبر الجاري بمشاركة 26 شركة تركية.