الرئاسة التركية تنشر كتابا عن الدور المحوري لتركيا في تعزيز الاستقرار الإقليمي

نشرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية كتاباً حول الدور المركزي لتركيا في تعزيز التعاون والاستقرار الإقليميين.

ويتحدث الكتاب عن الدور التركي الريادي في وضع حد للنزاعات وإرساء السلم والاستقرار الدوليين.

وذكرت دائرة الاتصال، في بيان الاثنين، أن الكتاب يشرح دور تركيا المركزي والمتعدد الاتجاهات والمُحافظ على الاستقرار في إرساء السلام وإنهاء النزاعات.

كما يتضمن الكتاب مبادرات تركيا لإرساء السلم والاستقرار الدوليين، بفضل السياسة المبادِرة والإنسانية التي تنتهجها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

الكتاب المؤلف من 5 فصول والمنشور باللغتين التركية والروسية، يتناول في الفصل الأول الدور التركي لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفي الفصل الثاني اتفاق الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ويبحث الكتاب في الفصل الثالث جهود تركيا في إرساء السلام في سوريا ومنع التنظيمات الإرهابية من استغلال فراغ السلطة فيها لتهديد دول المنطقة.

ويتطرق الفصل الرابع من الكتاب، إلى الدور التركي المركزي في الحد من التوترات الثنائية والمتعددة الأطراف في العلاقات الدولية، ونجاح تركيا في حماية حقوقها على أساس القانون الدولي في شرق البحر الأبيض المتوسط، دون إفساد جو الاستقرار مع دول الجوار.

فيما يتناول الفصل الخامس والأخير من الكتاب، مساهمات تركيا المتعددة في دعم مسارات التعاون، ومحاولات تطبيع العلاقات الأذربيجانية الأرمينية.