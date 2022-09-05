تركيا تشارك في مناورات عسكرية مع أذربيجان

انطلقت في أذربيجان، الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة بين القوات الجوية التركية والأذربيجانية، يتخللها عمليات البحث والإنقاذ والتنسيق القتالي.

وأُقيمت في مدينة كنجه مراسم انطلاق المناورات التي حملت اسم "النسر التركي الأذربيجاني 2022"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وشارك في المراسم والي كنجه، نيازي بايراموف إلى جانب ضباط أتراك وأذربيجانيين، وتم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، والوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء.

وخلال المراسم تم تقديم إحاطة حول الغرض من المناورات وبرنامجها.

ومن المقرر أن يتخلل المناورات تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والتنسيق القتالي والتخطيط للأنشطة المشتركة للقوات الجوية للبلدين وغيرها من المهام.