رئيس الوزراء الإسرائيلي: الحكومة تصادق على اتفاقية الطيران مع تركيا

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الإثنين على اتفاقية الطيران الموقعة مع تركيا في يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيس الوزراء يائير لابيد في تغريدة: "اليوم صادقت الحكومة على اتفاقية لإنشاء خطوط طيران بين تركيا وإسرائيل".

وأضاف: "من الآن فصاعدا، ستكون شركات الطيران الإسرائيلية قادرة على الهبوط والإقلاع من إسطنبول ونقاط أخرى في تركيا".

واستدرك: "هذا الاتفاق سيعود بالنفع بالدرجة الأولى على المسافرين الإسرائيليين والطيران الإسرائيلي، كما أنه خطوة استراتيجية مهمة للاستقرار والازدهار في المنطقة، وسيساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات بين البلدين".

وأشار إلى أن تعيين السفراء سيكون الخطوة التالية لتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

وفي 8 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، توقيع اتفاقية جديدة في مجال النقل الجوي مع إسرائيل، تحل محل اتفاقية النقل المبرمة بين الجانبين عام 1951.

وتتيح الاتفاقية الجديدة إطلاق رحلات من إسرائيل إلى أي نقطة تركية وبالعكس، بعدما كانت تجري سابقا إلى 5 نقاط هي إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وإزمير ودالامان.

وفي 17 آب/ أغسطس الماضي، قررت تركيا وإسرائيل رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى أعلى مستوى وتعيين متبادل للسفراء.