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وزارة الدفاع التركية تعلن إنقاذ 7 من جنودها بعد تحطم مروحية شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 05.09.2022 10:16
آخر تحديث في 05.09.2022 11:26
صورة أرشيفية الأناضول صورة أرشيفية (الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إنقاذ 7 جنود وفقدان ثامن، إثر حادثة تحطم طائرة مروحية في منطقة عملية "المخلب - القفل" الجارية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن مروحية من طراز سيكورسكي، تعرضت لحادثة تحطم بعد تنفيذها هبوطا حادا لأسباب فنية، وذلك أثناء قيامها بأنشطة إمداد في منطقة عملية "المخلب - القفل".

وأضافت أنه تم إنقاذ 7 من أصل 8 من أفراد كانوا موجودين داخل المروحية، فيما تستمر عملية البحث عن الثامن.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأفراد الذين تم إنقاذهم بوضع صحي جيد.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

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