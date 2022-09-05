وزارة الدفاع التركية تعلن إنقاذ 7 من جنودها بعد تحطم مروحية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إنقاذ 7 جنود وفقدان ثامن، إثر حادثة تحطم طائرة مروحية في منطقة عملية "المخلب - القفل" الجارية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن مروحية من طراز سيكورسكي، تعرضت لحادثة تحطم بعد تنفيذها هبوطا حادا لأسباب فنية، وذلك أثناء قيامها بأنشطة إمداد في منطقة عملية "المخلب - القفل".

وأضافت أنه تم إنقاذ 7 من أصل 8 من أفراد كانوا موجودين داخل المروحية، فيما تستمر عملية البحث عن الثامن.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأفراد الذين تم إنقاذهم بوضع صحي جيد.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.