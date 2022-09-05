وزيرة الخارجية الفرنسية تثني على الدور التركي في حل أزمة تصدير الحبوب

أشادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بالدور الريادي الذي تلعبه تركيا في شحن الحبوب الأوكرانية تنفيذا لاتفاق اسطنبول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو، في أنقرة.

وقالت كولونا: "هنأت تشاوش أوغلو وأثنيت على تركيا لأنها حققت نجاحا مهما للغاية في يوليو/تموز في قضية شحن الحبوب".

ولفتت إلى تصدير 2 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بفضل الاتفاقية المبرمة في إسطنبول.

وأشارت إلى أنها تواصل الحوار مع تشاوش أوغلو منذ توليها منصبها، في العديد من الملفات بما فيها الأزمة الأوكرانية.

وأكدت ضرورة تعميق الحوار استكمالا للمحادثات التي جرت بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وإيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي في يوليو.

وأفادت أن البلدين يتبنيان وجهات نظر مختلفة أحيانا ولكن ليس دائما، مؤكدة ضرورة التحدث حول القضايا الخلافية وزيادة عدد الملفات المتفق عليها.

وبخصوص الحرب في أوكرانيا أعربت كولونا عن أملها في أن تدرك روسيا أنها أدخلت نفسها في مأزق، وتسببت بصعوبات للعديد من دول العالم.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في العالم وبروز صعوبات مختلفة بسبب الحرب.

ودعت إلى توحيد الجهود في العالم من أجل تمكين حوار بين روسيا وأوكرانيا يفضي إلى سلام وانسحاب القوات الروسية.