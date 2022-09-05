وزير الداخلية التركي: توقيف إرهابي من "بي كي كي" تدرب في اليونان

أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، الأحد، القبض على إرهابي من تنظيم "بي كي كي PKK" في مدينة إسطنبول، كان قد تدرب في اليونان على تنفيذ العمليات التخريبية.

وأوضح صويلو، في تغريدة على تويتر، أن الإرهابي حسام الدين طانري كولو، صاحب الاسم الحركي "دليل"، جرى إلقاء القبض عليه بفضل تعاون مديريتي الأمن في إسطنبول وديار بكر.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان، الأحد، أن الإرهابي خضع لتدريب على العمليات التخريبية في معسكر "لافيرون" باليونان، ودخل الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، بهدف التحضير لعمليات إرهابية في المدن الكبرى بناء على أوامر التنظيم.

وتواصل السلطات التركية عملياتها ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وأعلن جهاز الاستخبارات التركي، الأربعاء الماضي، تحييد القيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي أوميت طارهان، بعملية أمنية في منطقة كارا التابعة لمحافظة دهوك العراقية.