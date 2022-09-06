أردوغان: أوروبا تحصد ما زرعته يداها

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن اعتقاده بأن أوروبا ينتظرها شتاء قاسٍ بسبب أزمة الغاز على خلفية قطع روسيا لإمداداتها عن القارة العجوز، مبينا أن تركيا ليس لديها هكذا مشاكل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء، قبيل توجهه إلى البوسنة والهرسك أولى محطات جولته إلى البلقان التي تشمل أيضا صربيا وكرواتيا.

وأوضح أردوغان أن أوروبا تحصد ما زرعته، وأن العقوبات الأوروبية دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التعامل بالمثل واستخدام كافة الأسلحة المتاحة لديه ضد أوروبا.

وردا على سؤال حول تحرشات اليونان بالمقاتلات التركية في بحر إيجة، قال أردوغان: "ما زلنا نشعر بالحساسية من تحرشات اليونان بالمقاتلات التركية وأثينا بدأت تضبط نفسها بعد أن أدركت ذلك".

وأكد أردوغان أن وزارة الدفاع التركية تتواصل مع قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لبحث التحرشات اليونانية.

وأردف قائلا: "أعتقد أن اليونان ستفكر مليا قبل أن تقرر ماهية علاقاتها مع تركيا، وأقول مجددا يمكن أن نأتي بغتةً ذات ليلة".

وعن لقاءاته في منطقة البلقان، أكد أردوغان أن الجولة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين تركيا والبلدان التي سيزورها، مبينا أنه سيبحث مع زعمائها سبل تعميق العلاقات.