أردوغان يعلن أن السفر سيصبح ممكنا بالبطاقة الشخصية بين تركيا والبوسنة والهرسك

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة وسراييفو اتخذتا قرارا يتيح لمواطنيهما السفر بالبطاقة الشخصية بين البلدين بشكل متبادل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش وعضوي المجلس زيلجكو كومسيك، وميلوراد دوديك، في سراييفو.

وأشار أردوغان إلى أن وزراتي الخارجية في البلدين ستقومان بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص على وجه السرعة.

وأضاف: "من الآن فصاعدا سيصبح السفر ممكنا بالبطاقة الشخصية من تركيا إلى البوسنة والهرسك، والعكس".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه بحث مع الجانب البوسني سبل الارتقاء بحجم التبادل التجاري، الذي سجل زيادة بنحو 35 بالمئة العام المنصرم ووصل 876 مليون دولار.

وذكر تنفيذ الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) نحو 1000 مشروع في البوسنة والهرسك منذ عام 1995.

وأضاف: " أود أن أؤكد مرة أخرى أننا سنواصل الوقوف إلى جانب البوسنة والهرسك في كافة المجالات".

وعلى الصعيد السياسي، لفت الرئيس أردوغان إلى توجه البوسنة والهرسك لانتخابات في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأعرب عن سعادته بإجراء هذه الزيارة في مثل هذا التوقيت قبيل الانتخابات.

وأكد أن إجراء الانتخابات في أجواء عادلة وشفافة وبناءة يحمل أهمية قصوى ليس من أجل البوسنة والهرسك فحسب بل من أجل المنطقة بأسرها.

وجدد أردوغان استعداد بلاده لبذل ما في وسعها من أجل تجاوز المشاكل الراهنة في البوسنة والهرسك بموافقة الأطراف المعنية.

وشدد على أن تغيير قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك يجب أن يقرّه زعماء مكونات البلاد الثلاثة (البوشناق والصرب والكروات).

وردا على سؤال حول تصريح الممثل السامي للمجتمع الدولي في البوسنة والهرسك أنه يمكن تغيير قانون الانتخابات، لفت أردوغان إلى أن تدخل الممثل بهذا الموضوع يتعارض مع مقتضيات الديمقراطية.

وأشار إلى بقاء أقل من شهر على الانتخابات، وأنه لا يرى التدخل في العملية الديمقراطية في بلد تحكمه الديمقراطية أمر صائبا.

وفي وقت سابق الثلاثاء بدأ الرئيس أردوغان جولة إلى منطقة البلقان استهلها بالبوسنة والهرسك وتشمل أيضا صربيا وكرواتيا، وتستمر ثلاثة أيام.