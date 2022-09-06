البوسنة: بفضل أردوغان علاقاتنا مع تركيا متميزة للغاية

قال رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، اليوم الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع تركيا ارتقت إلى مستوى متميز للغاية بفضل جهود الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس أردوغان، وعضوي المجلس الرئاسي، الكرواتي زيلجكو كومسيك، والصربي وميلوراد دوديك، في سراييفو.

وأضاف جعفروفيتش، إن تركيا والبوسنة والهرسك تربطهما علاقات صداقة وأخوة.

وتابع: "العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية التي تربطنا بتركيا وصلت إلى مستوى أفضل بكثير بفضل الرئيس أردوغان".

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البوسنة والهرسك وتركيا يبلغ 850 مليون دولار، وأن هدف العام الحالي الوصول إلى مليار دولار.

من جانبه قال العضو الصربي دوديك، إنهم بحثوا مع الرئيس أردوغان مواضيع هامة في اللقاء المغلق.

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان ساعد البوسنة والهرسك فيما يتعلق بتلبية احتياجاتها من السماد العضوي.

وزاد: "أستطيع القول بكل ثقة إن أردوغان رجل دولة كبير وأرى أنه زعيم جيد".

وأردف: "رجال الدولة الغربيين ينتهجون أسلوبا وكأنهم يعطون الدروس حينما يزورون البوسنة والهرسك، في حين أن مقاربة الرئيس أردوغان تجاه بلاده بناءة".

من جهته، قال العضو الكرواتي كومسيك إن القرارات بخصوص العلاقات مع تركيا يتم اتخاذها بشكل مشترك من قبل المجلس الرئاسي الثلاثي، وإن ذلك يعد من المواضيع النادرة التي تكون محط توافق بين الأعضاء الثلاثة.

وأعرب عن أمله استمرار العلاقات الطيبة مع تركيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأ الرئيس أردوغان جولة إلى منطقة البلقان استهلها بالبوسنة والهرسك وتشمل أيضا صربيا وكرواتيا، وتستمر ثلاثة أيام.