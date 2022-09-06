الكرملين: أنقرة شريك مهم لنا رغم بعض الخلافات في الرأي بيننا

قال متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تركيا شريك مهم لموسكو رغم وجود خلافات في الرأي معها في بعض القضايا.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن ثمة خلافات في الرأي مع تركيا في بعض القضايا، وأن روسيا لا تتفق مع تركيا في نهجها المتبع تجاه أوكرانيا.

وأضاف: "لا شك أن تركيا بلد صديق لنا، وهي شريك مهم بالنسبة لنا فيما يتعلق بالسياسة الدولية والقضايا السياسية والتجارة والتعاون الاقتصادي".

وذكر أن تركيا لم تشارك في العقوبات "غير القانونية" المفروضة على بلاده، مبينا أن أنقرة تمارس سياساتها بشكل مستقل.

وأشار إلى أن البلدين يواصلان علاقاتهما على أساس احترام المنفعة المتبادلة، وأن لديهما إمكانات كبيرة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد بجهود الوساطة التي تبذلها تركيا في الملف الأوكراني وأزمة الحبوب العالمية.