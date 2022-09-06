تركيا تطلق أول مركبة بحرية مسيرة بمحرك ديزل محلي

أعلنت شركة تومسان التركية TÜMOSAN تصنيع أول مركبة بحرية محلية بدون طيار أطلق عليها اسم AUSV، وهي أول مركبة بحرية في مشروع ULAQ، وسيتم تشغيلها بواسطة ديزل محرك بحري مطور محليًا.

وقال حليم طوسون، المدير العام لشركة TÜMOSAN الخاصة بتصنيع المحركات إن الشركة تقوم بتصنيع المحركات لمؤسسة الصناعات الدفاعية والعديد من المشاريع التي بدأت برعاية مؤسسة رئاسة الصناعات الدفاعية (SSP).

وأضاف: "نواصل العمل على إنتاج ودمج المحركات المحلية في المركبات المدرعة الدفاعية"، وكذلك زيادة الإنتاجية لقيادة القوات الجوية التركية.

كما أشار طوسون أن الشركة اكتسبت مهارات مهمة في مشروع ULAQ الذي قامت بتطويره سابقا شركة Ares Shipyard بالتعاون مع شركة Meteksan للصناعات الدفاعية في أنقرة.

وقال إن الشركة "ستقوم بتسليم نماذج حصرية للمحركات هذا العام"، مشيرًا إلى إتخاذ خطوات مهمة لأن تصبح الأولى بصناعة المحركات البحرية بإنتاج محلي.

وفي السياق ذاته، أكد طوسون أن تنفيذ أعمال التحديث والتطوير للمركبة البحرية ستكون في حرم المصنع الرئيسي في ولاية قونية وبرعاية من وزارة الصناعة والتكنولجيا، باستثمارقدره مليار ليرة تركية (54.87 مليون دولار).

كما أشار طوسون أنه تم استثمار 8 ملايين يورو في المعدات الأولية حتى اللحظة، مضيفا أنهم يواصلون العمل على استثماراتهم.

تم إطلاق مركبة ULAQ في البحر في يناير/كانون الثاني، وبدأت رحلات تجريبية في مايو/أيار، ومن ثم إعلان AUSV منصة لإطلاق الصواريخ.

ومنصة AUSV هي نتاج ثلاث سنوات بحث وتطوير من قبل شركات مؤسسة الدفاع.

ويبلغ مدى السير الإبحاري للمركبة 400 كيلومتر وسرعتها 65 كيلومترًا في الساعة، ولديها القدرة على نظام رؤية ليلية وبنية تحتية للاتصالات المشفرة.