تركيا والسويد تقرران تعزيز التعاون بين الوحدات الأمنية

أعلن أمين سر وزارة الخارجية السويدية أوسكار ستينستروم، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تعزيز التعاون بين الوحدات الأمنية التركية والسويدية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وستوكهولم وهلسنكي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "افتونبلاديت"، تحدث فيها عن الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة المشكّلة في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية، والذي انعقد في مدينة فانتا الفنلندية في 26 أغسطس/آب الماضي.

وأفاد ستينستروم أن الوفود ناقشت خلال الاجتماع كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة خلال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في 28 يونيو/ حزيران الماضي.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن اللقاءات مع تركيا جرت بشكل بناء ومنفتح، لافتا أنهم قرروا زيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية بين البلدين.

وأوضح أنه يجب اعتبار الاجتماع "جزءا من التعاون العميق وبعيد المدى بين تركيا والسويد"، واصفا هذا التعاون بالمهم بالنسبة لعضوية بلاده في الناتو.