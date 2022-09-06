وزارة الخارجية التركية تنتقد دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لليونان

قالت وزارة الخارجية التركية إن دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لليونان في خلافات بحري إيجة والمتوسط "يتعارض مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".

جاء ذلك على لسان قال المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش، الثلاثاء، ردا على تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية التشيكية التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ضد تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان بخصوص اليونان.

وأكد بيلغيتش أن تلك التصريحات الأوروبية لا قيمة أو معنى لها بالنسبة لتركيا، منتقدًا صمت من أدلوا بتصريحات ضد تركيا إزاء موقف اليونان ضد أنقرة.

وشدد على أن هذا الموقف الذي يزيد من تمادي اليونان ويشجع على عدم الحل ويدعم سعي أثينا لتحقيق مطالبها المتطرفة.

وتابع: "إنه لأمر مثير للحيرة أن يتجاهل هؤلاء الذين أدلوا بهذه التصريحات انتهاكات اليونان ومضايقاتها وتهديداتها ضد بلدنا وأفعالها وخطاباتها الاستفزازية، وعدم مبالاتهم بأفعالها وممارساتها ضد القانون الدولي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن تركيا ستواصل بحزم حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في بحري إيجة والمتوسط.

وأردف: "إذا أرادت الرئاسة الدورية لتشيكيا أو الاتحاد الأوروبي تشجيع الحوار، فيجب تجنيب العلاقات التركية الأوروبية استغلال حق النقض اليوناني القبرصي الرومي ضيق الأفق الذي يقوّض تضامن الاتحاد الأوروبي ومصالحه المشتركة".