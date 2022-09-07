أردوغان: حجم التبادل التجاري مع صربيا يقترب من ملياري دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حجم التبادل التجاري مع صربيا آخذ في الارتفاع، مؤكداً وصوله العام الماضي إلى معدل تجاوز 33 % ليقترب من ملياري دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، مع نظيره الصربي ألكسندر فوجيج في القصر الرئاسي بالعاصمة بلغراد.

وأضاف أردوغان أن صربيا تعد حجر أساس في منطقة البلقان، مؤكداً في هذا السياق ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وبلغراد.

وفي السياق، قال أردوغان إن توقيع بروتوكول السفر عبر بطاقات الهوية الشخصية مع صربيا سيرتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات جديدة

من جانبه، قال الرئيس الصربي إن علاقات بلاده مع تركيا جيدة للغاية، وإن حجم التبادل التجاري يزداد بشكل مستقر، لافتاً إلى ازدياد عدد الاستثمارات التركية في صربيا.

وفي سياق آخر، رحب الرئيس التركي بتخفيف التوتر بين صربيا وكوسوفو ودعا إلى الحوار لحل المشاكل بين الجانبين، كما رحب بالاتفاق بين البلدين بشأن التنقل بواسطة بطاقات الهوية الشخصية.

ومن المنتظر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية عقب انتهاء اللقاء بين أردوغان وفوجيج.

توقيع 7 اتفاقيات

وبعد اللقاء الثنائي بين الرئيسين، وقعت تركيا وصربيا، على 7 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة.

ووقع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ونظيره الصربي ألكسندر فولين البروتوكول، رقم 1 بشأن تعديل اتفاق إلغاء التأشيرات الموقع في 2010 بين البلدين.

فيما وقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، ووزيرة التجارة والاقتصاد الصربية أنديلكا أتاناسكوفيتش، اتفاقية تحفيز وحماية الاستثمارات بشكل متبادل، واتفاقية تعاون ثانية وقعها ورانك مع وزير الابتكار والتطوير التكنولوجي نيناد بوبوفيتش، في مجال الابتكار.

بدوره وقع وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كريتشجي، مع نظيره الصربي برانيسلاف نديموفيتش مذكرة تفاهم في مجال التعاون بمكافحة حرائق الغابات.

من جانبه وقع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ووزيرة الثقافة والإعلام الصربية مايا غويكوفيتش مذكرة تفاهم في مجال الإعلام والاتصالات.

فيما وقع المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية زاهد صوباجي، ونظيره الصربي دراغان بويوسيفيتش، بروتوكول تعاون بين الهيئتين.

وفي مجال الرقمنة، وقع رئيس مكتب التحول الرقمي بالرئاسة التركية علي طه كوتش، ونظيره الصربي ميخائيلو يوفانوفيتش، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال رقمنة الخدمات الحكومية.

والأربعاء، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صربيا حيث كان في استقباله الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في مراسم رسمية بالعاصمة بلغراد.

وتأتي زيارة أردوغان إلى صربيا، ضمن جولته في منطقة البلقان وتشمل كرواتيا، التي بدأها أمس الثلاثاء بزيارة البوسنة والهرسك، وتستغرق الجولة 3 أيام بين 6 و8 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.