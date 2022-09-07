إجراءات يونانية جديدة على الحدود مع تركيا لمنع دخول المهاجرين

أعلنت اليونان عن مجموعة من الإجراءات الجديدة على حدودها مع تركيا لمنع تدفق المهاجرين.

وقال وزير حماية المواطن اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس، الثلاثاء، إن بلاده تعتزم بناء 140 كلم إضافيا إلى الجدار الفاصل مع تركيا والبالغ طوله حاليا 40 كلم، لمنع دخول المهاجرين والحد من الهجرة غير النظامية.

وأوضح الوزير اليوناني خلال جولة تفقدية في منطقة ميريتش الحدودية مع تركيا، أن الجدار الفاصل البالغ طوله 40 كيلومترا سيمتد 140 كيلومترا أخرى، ليبلغ طوله 180 كلم.

وكانت الحكومة اليونانية قررت في 23 أغسطس/ آب الماضي، تمديد الجدار الفاصل على طول الحدود مع تركيا، بعد مرور عام على محاولة عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الشمالية لليونان.

وبحسب إحصائيات الشرطة اليونانية، فقد تم ضبط 7 آلاف و 484 طالب لجوء، بينهم 3 آلاف و 554 في منطقة ميريتش.

وتعتزم الحكومة اليونانية توظيف 250 حارسا إضافيا بهدف تكثيف الدوريات الأمنية وتحديث نظم المراقبة في المنطقة.