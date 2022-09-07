البنتاغون يمتنع عن التعليق حول تعقب اليونان مقاتلات تركية برادارات إس 300

تهربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من التعليق على تعقب اليونان لمقاتلات تركية برادارات منظومات "إس 300" الروسية للدفاع الجوي.

فردا على سؤال من مراسل الأناضول حول تعقب اليونان مقاتلات "إف 16" تركية بالرادارات أثناء تنفيذها طلعات في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي وفيما إذا كانت واشنطن تعتبر ذلك سلوكا مقبولا، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك ريدر، "ليس لدي ما أقوله عن هذا الموضوع".

وحول موقف الولايات المتحدة فيما لو كانت مقاتلاتها تعرضت للتحرشات نفسها وهي تحلق في إطار مهام الناتو، وهل كانت ستعتبر ذلك وضعا مقبولا؟ أجاب المتحدث بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سبق أن تحدث مع نظيريه التركي واليوناني ودعا إلى مواصلة جهود خفض التوتر في بحر إيجة بالحوار البناء.

وتهرب المتحدث من الإجابة بشكل مباشر عن الأسئلة بهذا الخصوص.

ويرى البنتاغون أن القضية دبلوماسية أكثر منها مسألة عسكرية محضة.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن تركيا سوف تتخذ الخطوات اللازمة في حال استمرت التهديدات اليونانية ضدها، وأكد أن "للصبر حدود".

وقال: "هناك جزر بيدهم عليها قواعد عسكرية وإذا ما استمرت التهديدات غير المشروعة ضدنا منها، فإن للصبر حدود".

وشدد أردوغان على أن الخطوات التي تقوم بها اليونان مثل تتبع المقاتلات التركية بالرادار "لا تبشر بخير".