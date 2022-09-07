الصناعات الدفاعية التركية تفتح أسواقاً عالمية جديدة

قال مدير مجموعة Fora الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية إن الصادرات التركية من منتجات القطاع تتوسع في أنحاء مختلفة من العالم.

وأوضح مليح أكتاش أن المنتجات العسكرية التركية وتشمل مواد العمليات التكتيكية والطبية، وصلت 15 دولة جديدة، وتجاوزت الأهداف المخطط لها.

وأضاف أكتاش أن شركته عرضت منتجاتها في معرض MSPO 2022 الدولي للصناعات العسكرية المقام في بولندا، للتعريف بها وزيادة الصادرات.

وذكر أن الطلب على المنتجات العسكرية زاد مع الحرب في أوكرانيا، وأن من الدول التي ابتاعت منتجات شركته بولندا وألمانيا وإسبانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.

وتوجهت شركات صناعات دفاعية تركية لعرض منتجاتها في معرض MSPO 2022 في بولندا، أضخم معرض عسكري وسط وشرق أوروبا.

ويقام المعرض الدولي من 6 إلى 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بنسخته الـ 30، في مدينة كيلسي جنوب شرقي بولندا، وتشارك فيه 26 شركة تركية.

ويتيح المعرض للشركات المشاركة فرصة تعريف المعنيين منتجاتها، لا سيّما وأنه يستقطب مسؤولين رسميين رفيعين من دول مختلفة من أنحاء العالم.