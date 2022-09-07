القبض على 5 قياديين بتنظيم داعش كانوا يخططون لعمل إرهابي في تركيا

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، القبض على 5 قياديين في تنظيم داعش، كانوا يخططون لشن عمل إرهابي داخل تركيا.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن قوات الدرك بولاية غازي عنتاب ألقت القبض على المدعو رامو محمد الحمد، الملقب بـ"رامي ريمو" في 31 أغسطس/ آب الفائت، عندما كان يخطط لشن عمل إرهابي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإرهابي ريمو هو المسؤول عن القضاء في تنظيم داعش، وقد أفرج تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، شرط مغادرته إلى مدينة جرابلس الواقعة ضمن عملية "درع الفرات" شمالي البلاد.

وأضافت أنه بعد اعترافات ريمو، تمكنت قوات الأمن من القبض على 4 قياديين آخرين في تنظيم داعش في منطقة جرابلس، أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا بقصد شن عمل إرهابي على أراضيها.

وأشارت إلى أن القياديين الأربعة هم؛ مسؤول جهاز الاستخبارات إبراهيم الصالح الملقب بـ "أبو رسول"، ومسؤول شبكات التواصل الاجتماعي حسام داود الملقب بـ "أبو أيوب"، ومسؤول التدريب أحمد الحلو بالملقب بـ"أبو عبد الرحمن الشامي"، والمدعو كمي آيدان الملقب بـ"أبو رشيد" الإمام.

كما أوقفت قوات الأمن 6 أفراد تعاونوا مع أفراد التنظيم وقدموا لهم مساعدات، مع ضبط بندقية كلاشينكوف، ومخزن رصاص، و27 رصاصة بندقية.

والأحد، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، القبض على إرهابي من تنظيم "بي كي كي PKK" في مدينة إسطنبول، كان قد تدرب في اليونان على تنفيذ العمليات التخريبية.