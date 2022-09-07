تركيا وصربيا توقعان مذكرة تفاهم في الإعلام والاتصال

وقعت تركيا وصربيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام والاتصال، بحضور رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان، وألكسندر فوتشيتش.

وجرى توقيع المذكرة في بلغراد من قبل رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ووزيرة الثقافة والإعلام الصربية مايا غويكوفيتش.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، إن مذكرة التفاهم تنص على تطوير وتعزيز التعاون بين تركيا وصربيا في مجال الإعلام والاتصال.

ومن المنتظر أن يتعاون البلدان في إطار المذكرة من خلال تبادل المعلومات والخبرات ومشاركة أفضل الإجراءات والتجارب وضمان الفائدة للجانبين.

كما تنص المذكرة على تنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات وزيارات متبادلة بين البلدين في الإعلام والاتصال والنشر.

ومن المقرر أن تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم وتتواصل لمدة 3 سنوات، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأمس الثلاثاء، وصل أردوغان إلى صربيا قادما من البوسنة والهرسك، ضمن جولة في منطقة البلقان تشمل كرواتيا أيضا، بين 6 و8 سبتمبر/ أيلول الجاري.