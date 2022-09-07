وزير يوناني سابق يشدد على ضرورة أخذ تحذيرات أردوغان بجدية

شدد وزير الدفاع اليوناني السابق إيفانغيلوس أبوستولاكيس على ضرورة أخذ تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلاده على محمل الجد.

وأوضح أبوستولاكيس الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان سابقا خلال مقابلة تلفزيونية، أن أردوغان قدم رسالة مفادها أن تركيا لا تلعب وإنما تتحدث بجدية.

وقال أبوستولاكيس: "يجب أن نعلم جيدًا أنه ينبغي علينا أخذ هذه الأمور على محمل الجد، وعندما يقول أردوغان قد نأتي على حين غرة، فإنه يهدد بأنه إذا لم نوافق عن طيب خاطر على مشاركة بحر إيجة كما تريد تركيا، فمن المحتمل أن يفعل ذلك بالقوة".

وقبل أيام، حذر الرئيس أردوغان، اليونان من مغبة التمادي في ممارساتها الاستفزازية، وأكد عدم اعتراف أنقرة باحتلال أثينا لبعض الجزر.

وأردف مخاطبا اليونان: "لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة".