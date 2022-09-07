4 سفن حبوب جديدة تغادر أوكرانيا

غادرت، الأربعاء، 4 سفن جديدة محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا، تنفيذاً لاتفاق إسطنبول.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن السفن الأربعة غادرت موانئ أوكرانيا، دون تقديم تفاصيل عن وجهاتها.

والثلاثاء، أعلنت الوزارة إبحار 6 سفن من الموانئ الأوكرانية محملة بالحبوب.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود شرق أوروبا إلى العالم، بعدما عانت الكثير من البلدان أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.