أردوغان: ارتفع تبادلنا التجاري مع كرواتيا بنسبة 41 بالمئة في 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن حجم التبادل التجاري مع كرواتيا بلغ 900 مليون دولار العام الماضي، مرتفعا بنسبة 41 بالمئة، ومشددا على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في هذا الإطار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، بالعاصمة الكرواتية زغرب.

وأعرب أردوغان عن ارتياحه من مستوى إقبال الشركات التركية للاستثمار في كرواتيا بمجالات الطاقة والمقاولات والسياحة والمصارف.

وأكد أن تركيا باعتبارها من دول المنطقة تتابع عن كثب كافة المستجدات في البلقان، مبيناً أنه بحث مع نظيره الكرواتي الخطوات التي يمكن اتخاذها بشكل مشترك للحفاظ على السلام والاستقرار جنوب شرقي أوروبا.

وأضاف "أكدنا مرة أخرى دعمنا لسلام البوسنة واستقرارها وسلامتها الإقليمية واندماجها الأوروبي".

وفي سياق آخر، قدّم أردوغان شكره لميلانوفيتش على دعمه مشروع بناء المركز الثقافي الإسلامي.

"دايتون" لم تكن الحل

وأجاب أردوغان على سؤال صحفي عن الموقف الذي ستبديه تركيا فيما لو جرى تدخل من قبل الممثل السامي للبوسنة في الانتخابات المقبلة، قائلاً: "إذا سألت عن مصدر هذه المشكلة، فهي تأتي من اتفاقية دايتون من وجهة نظري، وللأسف لم تكن دايتون اتفاقية حل في البوسنة".

وأضاف "سمعت شخصيا من المرحوم علي عزت بيغوفيتش، أول رئيس للبوسنة، حين قال: لم يبق أمامنا شيء آخر لنفعله واضطررنا على توقيعها".

وتابع "لكن هنالك اليوم في البوسنة 3 مكونات هم البوشناق والصرب والكروات، وكل مكون لديه قادة تمثله، ويجب على هؤلاء القادة اتخاذ القرارات، بالتفاهم والتوافق".

وأكد أن اللقاءات التركية البوسنية الكرواتية من جهة، واللقاءات التركية البوسنية الصربية من جهة أخرى من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع بالبوسنة، "سيما أننا نولي أهمية كبيرة لوحدة وسلامة البوسنة".

تجدر الإشارة أن "اتفاقية دايتون" للسلام الموقعة في باريس عام 1995، أنهت الحرب الأهلية التي شهدتها البوسنة بين عامي 1992- 1995، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين البوسنيين على يد الصرب.

ووقعت تركيا وكرواتيا، الخميس، بعد اللقاء الثنائي بين أردوغان وميلانوفيتش، 3 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على النظام العام وأمنه، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وبروتوكول تعاون بين الأرشيفين الحكوميين في الرئاستين التركية والكرواتية.

والخميس استقبل الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مراسم رسمية بالعاصمة زغرب، بعد وصوله أمس الأربعاء، قادما من صربيا، ثاني محطات جولته في منطقة البلقان، التي بدأها الثلاثاء من البوسنة والهرسك.