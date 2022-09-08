أردوغان يترأس مع نظيره الكرواتي اجتماع وفدي البلدين

ترأس الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش اليوم اجتماع وفدي البلدين، بعد انتهاء لقائهما الثنائي في القصر الرئاسي الكرواتي في العاصمة زغرب.

وحضر الاجتماع من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع خلوصي أقار.

كما شارك في الاجتماع وزراء الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والزراعة وحيد كيريشجي، والتجارة محمد موش، والنقل والبنية التحية عادل قره إسماعيل أوغلو.

وقد استقبل الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مراسم رسمية بالعاصمة زغرب.

وأقيمت مراسم الاستقبال في القصر الرئاسي الكرواتي، وبدأت بعزف النشيدين الوطنيين.

وحيّا أردوغان حرس الشرف، ثم التقط صورا تذكارية مع نظيره الكرواتي، وقدم كل منهما للآخر وفد حكومته.

وبعد اختتام مراسم الاستقبال، بدأ اللقاء الثنائي المغلق بين ميلانوفيتش وأردوغان.

وأمس الأربعاء، وصل أردوغان إلى كرواتيا قادما من صربيا، ثاني محطات جولته في منطقة البلقان التي بدأها الثلاثاء من البوسنة والهرسك، وتستمر بين 6 و8 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.