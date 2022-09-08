الرئاسة التركية تعقد ندوة حول إصلاح مجلس الأمن الدولي في اليابان

استضافت العاصمة اليابانية طوكيو ندوة بعنوان "إصلاح مجلس الأمن الدولي: نهج جديد لإعادة بناء النظام الدولي"، نظمتها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، اليوم الخميس.

وأدار الندوة، منسق مركز "سيتا" للأبحاث في واشنطن، قليج كانات، بحضور سفير أنقرة لدى اليابان قورقوت غونغن، وخبراء ومسؤولين أتراك ويابانيين.

وشارك رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون عبر اتصال مرئي في الندوة، متحدثا عن تقصير الأمم المتحدة في لعب دور فعال بالحروب والكوارث الإنسانية في السابق، وفي الحرب الروسية الأوكرانية حاليا.

وأكد ألطون على ضرورة تغيير الهيكل الجائر وغير الشفاف لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا أن دعوة العالم أكبر من خمسة هي اعتراض قوي على الظلم والاستبداد والاضطهاد.

وأضاف ألطون أنه يجب إعادة هيكلة الأمم المتحدة بما يتماشى مع مُثل السلام العالمي والرفاهية والعدالة، بما يتماشى مع الدعوة إلى "عالم أكثر إنصافًا".

وعقب اختتام الندوة، قدم السفير التركي هدايا للمشاركين تقديرا وشكرا لمساهمتهم في الندوة.

ومنذ سنوات يقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبني منظور جديد لإعادة هيكلة مجلس الأمن يتجسد في شعار "العالم أكبر من خمسة" في إشارة إلى الدول دائمة العضوية في المجلس.