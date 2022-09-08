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الرئيس التركي ينعي ملكة بريطانيا الراحلة

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 08.09.2022 23:08
آخر تحديث في 08.09.2022 23:13
الرئيس أردوغان مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا في 31 مارس 2011 الأناضول الرئيس أردوغان مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا في 31 مارس 2011 (الأناضول)

نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

وقال في تغريدة نشرها عبر تويتر: "لقد علمت - بحزن شديد- بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، تعازينا الحارة للعائلة المالكة وشعب وحكومة المملكة المتحدة الصديقة والحليفة".

وتوفيت الملكة أطول ملوك بريطانيا حكما عن عمر يناهز 96 عاما، كما استمرت فترة حكمها 70 عاماً، في فترة تعد هي الأطول في تاريخ بريطانيا.

قال قصر باكنغهام إنها توفيت في قلعة بالمورال ، مقر إقامتها الصيفي في اسكتلندا ، حيث هرع أفراد من العائلة المالكة ليكونوا بجانبها.

مع وفاة الملكة ، يصبح ابنها تشارلز البالغ من العمر 73 عاما ملكا تلقائيا ، على الرغم من أن التتويج قد لا يتم إلا بعد أشهر.

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