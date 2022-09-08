الرئيس التركي ينعي ملكة بريطانيا الراحلة

نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

وقال في تغريدة نشرها عبر تويتر: "لقد علمت - بحزن شديد- بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، تعازينا الحارة للعائلة المالكة وشعب وحكومة المملكة المتحدة الصديقة والحليفة".

وتوفيت الملكة أطول ملوك بريطانيا حكما عن عمر يناهز 96 عاما، كما استمرت فترة حكمها 70 عاماً، في فترة تعد هي الأطول في تاريخ بريطانيا.

قال قصر باكنغهام إنها توفيت في قلعة بالمورال ، مقر إقامتها الصيفي في اسكتلندا ، حيث هرع أفراد من العائلة المالكة ليكونوا بجانبها.

مع وفاة الملكة ، يصبح ابنها تشارلز البالغ من العمر 73 عاما ملكا تلقائيا ، على الرغم من أن التتويج قد لا يتم إلا بعد أشهر.