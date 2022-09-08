الرئيس الكرواتي يشيد بحجم تجارة بلاده مع تركيا

أشاد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، بنمو حجم التجارة الخارجية لبلاده مع تركيا، والذي وصل العام الماضي مستوى قياسي مسجلا 846 مليون دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال منتدى العمل التركي - الكرواتي الذي أقيم في العاصمة زغرب، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار ميلانوفيتش إلى أن العلاقات المستمرة منذ سنوات طويلة بين تركيا وكرواتيا، أصبحت أقوى بفضل الاقتصاد.

وقال: "وصل حجم التجارة الخارجية العام الماضي (بين تركيا وكرواتيا) إلى مستوى قياسي بلغ 846 مليون دولار لكن هذا ليس كافيا".

وأضاف: "نهدف إلى تجاوز المليار دولار بحلول نهاية العام الجاري".

والأربعاء، وصل أردوغان إلى كرواتيا قادما من صربيا، ثاني محطات جولته إلى البلقان التي بدأها الثلاثاء من البوسنة والهرسك،.

وتستمر الجولة بين 6 و8 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.