بدعم من مسيرات.. تحييد إرهابيين اثنين من "بي كي كي" جنوب شرقي تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي PKK" في إطار عملية "أرن الحصار 27" في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، بدعم من مسيرات.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن تحييد الإرهابيين جاء في إطار عملية "أرن الحصار 27" الرامية للقضاء على العناصر الإرهابية داخل حدود البلاد.

وأضافت أن العملية الأمنية التي أسفرت عن تحييد الإرهابيين جرت بدعم مسيرات تركية وقوات خاصة من الشرطة والدرك، مؤكدة استمرار مطاردة الإرهابيين في الولاية المذكورة.

يذكر أن اسم "أرن" أطلقته الداخلية التركية على سلسلة عمليات ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، كانت نسختها الأولى في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل" الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.