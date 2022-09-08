تركيا تعلن تحييد 10 إرهابيين شمالي العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 8 إرهابيين شمالي العراق، واثنين من تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن قوات الجيش التركي تمكنت من تحييد 8 إرهابيين في إطار عملية "المخلب - القفل" المستمرة شمالي العراق.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن قواتها تواصل كفاحها ضد الإرهابيين دون كلل ولا ملل.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة أن الإرهابيين قاما بإطلاق النيران باتجاه منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا، مضيفة أن القوات المسلحة التركية قامت إثر ذلك بتحييد الإرهابيين المنتميين للتنظيم الإرهابي.

ويمثل "واي بي جي" الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي ينشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و "واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.