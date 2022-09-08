وقعتا 3 اتفاقيات.. كرواتيا وتركيا تعتزمان رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات أفضل

شدد الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، على العلاقات الجيدة والبنّاءة والسليمة مع تركيا، مؤكداً أنهم سيواصلون التعاون التجاري معها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ميلانوفيتش، الخميس، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالعاصمة الكرواتية زغرب.

وأشار إلى احتفاء البلدين بالذكرى السنوية الـ 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، لافتاً إلى أن تركيا وقفت بجانب كرواتيا ودعمتها في الأوقات العصيبة.

وحول تفاصيل لقائه مع أردوغان، قال ميلانوفيتش إنهما بحثا "الدور الحساس" لتركيا في الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتبادل التجاري بين البلدين.

وتابع: "حجم التبادل التجاري بين تركيا وكرواتيا غير كافٍ، فهو دون المليار دولار. أعتقد أن هذا الرقم سيصل إلى مستويات أفضل."

وفي سياق متصل، قال ميلانوفيتش إن أغلب المستثمرين الأجانب في كرواتيا أتراك مبيناً أن هذا الأمر يظهر مدى اهتمامهم بالاستثمار في بلاده.

وأكد الرئيس الكرواتي أن بلاده العضوة في الاتحاد الأوروبي والناتو، ستواصل التعاون مع تركيا في الاقتصاد والعديد من المجالات الأخرى.

وأردف: "علينا التواصل أكثر بشكل متبادل، إذ أن لقاءنا أظهر أنه لدينا نية حسنة، إلا أننا لا نعرف بعضنا جيداً، نحتاج إلى المزيد من الحوار".

توقيع 3 اتفاقيات

وبعد اللقاء الثنائي بين أردوغان وميلانوفيتش،وقعت تركيا وكرواتيا، 3 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على النظام العام وأمنه، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وبروتوكول تعاون بين الأرشيفين الحكوميين في الرئاستين التركية والكرواتية.

وأمس الأربعاء، وصل أردوغان إلى كرواتيا قادما من صربيا، ثاني محطات جولته في منطقة البلقان التي بدأها الثلاثاء من البوسنة والهرسك، وتستمر بين 6 و8 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.