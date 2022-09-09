أردوغان: التنظيمات الإرهابية لا تفهم سوى لغة واحدة ومحاربتنا إياها ضمانة لوحدة سوريا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن في كفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية ضمانة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في تصريحات له على متن الطائرة، خلال عودته الخميس من جولته إلى البلقان.

وأكد الرئيس أردوغان أن ثمة لغة واحدة فقط تفهمها التنظيمات الإرهابية، وشدد بالقول: "ينبغي علينا استخدام تلك اللغة معها".

وردا على سؤال حول احتمال إجراء عملية عسكرية تركية جديدة ضد الإرهاب في سوريا، لفت الرئيس أردوغان إلى وجود تنظيمات إرهابية عديدة في سوريا، وأكد أن أنقرة لن تسمح بأن تشكل تلك التنظيمات تهديدا لأمن تركيا القومي.

وأشار إلى أنه يتم اتخاذ ما يلزم على الأرض في هذا الإطار.

وأضاف: "جهودنا ضد التنظيمات الإرهابية الانفصالية ضمانة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، لكن النظام لم يتخذ موقفا تجاه تلك التنظيمات حتى الآن" (في إشارة إلى واي بي جي/ بي كي كي).

ونوه الرئيس أردوغان أنه "عندما تزمجر تركيا" وتقول "سنأتي على حين غرة ذات ليلة"، فإن التنظيمات الإرهابية تدرك ماذا يعني ذلك، مستشهدا بالعمليات التي تم تنفيذها داخل وخارج تركيا.

وفي سياق آخر، أعلن أردوغان أن تركيا تسعى لإيصال الحبوب الروسية إلى البلدان الفقيرة عبر ممر البحر الأسود بموجب اتفاق إسطنبول.

وقال إن سفن الحبوب المنطلقة من أوكرانيا عبر البحر الأسود تتجه إلى الدول المتقدمة كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الرئيس أنه سيطلب من بوتين إرسال المنتجات الروسية أيضًا عبر الممر المذكور.

وقال إنه إذا بدأت الحبوب الروسية بالوصول أيضًا عبر الممر "فسنتخذ ترتيبات لكي تصل إلى البلدان الإفريقية الفقيرة كذلك".