إحالة الصميدعي القيادي البارز في داعش إلى القضاء في إسطنبول

أعلنت السلطات التركية اليوم الجمعة، إحالة القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي بشار خطاب غزال الصميدعي إلى القصر العدلي بإسطنبول، بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إلقاء القبض على المتهم أمس الخميس.

وأفادت مصادر، أن القيادي المعتقل تمت إحالته إلى القصر العدلي في منطقة تشاغليان بإسطنبول، بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في مديرية الأمن.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس، إلقاء القبض على بشار الصميدعي المعروف بـ "زيد العراقي"، أحد أهم المسؤولين التنفيذيين في تنظيم داعش الإرهابي في تركيا، مضيفا أن التقارير الدولية أكدت أن القيادي المعتقل واحد من أهم أمراء داعش.

وقال: "تضمنت التقارير الدولية والتقرير الأمني للأمم المتحدة معلومات تفيد بأن هذا الإرهابي كان أحد كبار القياديين في التنظيم، وتضمنت إفاداته خلال الاستجواب أنه تولى منصب ما يسمى القضاء ووزارة التربية والعدل داخل التنظيم".

وأضاف: "ومنذ زمن طويل جرت متابعة ارتباطاته في سوريا وإسطنبول، وتم الوصول إلى معلومات استخباراتية حول نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية، وبفضل عملية ناجحة للأمن والاستخبارات تم إلقاء القبض عليه، وأوضح أمن في إسطنبول أنه يحمل بطاقة شخصية مزورة وأجرى تغييرات على شكله".

وجاء إعلان القبض على زيد العراقي بعد إعلان وزارة الداخلية التركية القبض على 5 من قيادات تنظيم داعش، أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم إرهابي في الأراضي التركية.