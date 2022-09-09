المخابرات التركية تلقي القبض على واحد من كبار عناصر داعش

ألقت الشرطة والمخابرات التركية القبض على عضو بارز في تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان.

حدد أردوغان القيادي الأسير بأن اسمه بشار حطاب غزال الصميدعي وقال إنه معروف باسمه الحركي أبو زيد.

قال أردوغان إن المتشدد اعتقل في عملية مشتركة نفذتها الشرطة ووكالة المخابرات التركية اللذان كانا يراقبان صلاته في سوريا وإسطنبول وتلقيا معلومات تفيد بأنه سيدخل تركيا بشكل غير قانوني.

جاء إعلان أردوغان في ساعة متأخرة من مساء الخميس لدى عودته من جولة استمرت ثلاثة أيام لدول البلقان.

وأضاف أن المتشدد سُلِّم إلى السلطات القضائية بعد أن استجوبه مسؤولو الشرطة والمخابرات.