تركيا تعمل على حوافز جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن خطة للحكومة التركية بتقديم حزمة مالية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى ضمانات، في أحدث خطوة لتعزيز القطاع.

وقال بيان لوزير المالية نور الدين نباتي إن الحزمة المدعومة من الخزانة ستوفر احتياجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزز برنامج الحكومة الأوسع الذي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف.

وذكر تقرير منفصل لوكالة بلومبرغ الثلاثاء أنه سيتم تمديد الجولة الجديدة من القروض المنخفضة الفوائد للشركات في إطار صندوق ضمان الائتمان.

ويمثل التحفيز الجديد الخطوة الأكثر طموحاً حتى الآن فيما تتطلع الحكومة إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي وسط مخاطر التباطؤ، ما دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ الشهر الماضي.

وأعلن البنك المركزي للجمهورية التركية مؤخراً عن تدابير جديدة لمعالجة تكاليف الائتمان ومدى توفره بما في ذلك توفير احتياطي أعلى لمتطلبات الضمان للمقرضين.

وقال إن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتقوية آلية التحويل النقدي، بعد أن أشار إلى الحاجة لمعالجة الفجوة المتزايدة بين سياسته ومعدلات الإقراض عندما خفض سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد من 14% إلى 13% في منتصف أغسطس/آب.

وأوضح البنك تركيزه الشديد على النمو الاقتصادي حيث قام بشكل غير متوقع بتخفيض سعر الفائدة القياسي من المستوى الذي ظل عنده خلال الأشهر السبعة الماضية.

وأشار إلى مؤشرات على التباطؤ في الربع الثالث، مضيفاً أنه يجب الحفاظ على الزخم في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي في التوظيف، لافتاً إلى أن ارتفاع معدلات القروض قلل من فاعلية السياسة النقدية.

وكانت السلطات التركية بما فيها البنك المركزي، اتخذت في السابق خطوات للحد من القروض للشركات باستثناء الشركات المصدرة، كجزء من خطة اقتصادية تسعى إلى قلب عجز الحساب الجاري الكبير إلى فائض.

وبدافع من الطلب المحلي القوي والصادرات، تفوق الاقتصاد التركي على معظم أقرانه حتى الآن هذا العام، وحقق نموا بنسبة 7.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقاً للبيانات الرسمية.

ومع ذلك، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النصف الثاني من العام بسبب الاتجاه الهبوطي في الطلب المحلي والأجنبي، متأثراً بالتباطؤ المتوقع في أكبر شركاء تركيا التجاريين، إضافةً إلى مخاطر الركود في أوروبا.