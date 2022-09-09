في الذكرى المئوية.. تركيا تحتفل بتحرير أزمير من الاحتلال اليوناني

تصادف اليوم الجمعة، الذكرى الـ 100 لتحرير ولاية إزمير التركية من الاحتلال اليوناني وطرده من الأراضي التركية في 9 أيلول/سبتمبر 1922، وفيه انتهت إحدى الفصول الهامة في تأسيس الجمهورية التركية الجديدة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة على تويتر: "أبارك الذكرى 100 لتحرير إزمير من احتلال الأعداء".

وأضاف: "استذكر بالرحمة كافة أبطالنا وعلى رأسهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، الذين أعلنوا للعالم أجمع في نهاية حروب الاستقلال بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول أنه لا يمكن أسر الشعب التركي ولا يمكن جعله يرتدي الكفن".

وتمكنت المقاومة التركية أثناء حرب الاستقلال بقيادة أتاتورك، من صد هجمات قوات الحلفاء اليونان وفرنسا والمملكة المتحدة، بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وتحرير المناطق التي احتلتها، وإجبارهم على الاعتراف بقيام الجمهورية التركية في الأناضول وتراقيا الشرقية عام 1923.

ومنذ ذلك الحين تحتفل تركيا كل عام بهذه المناسبة التي يطلق عليها المؤرخون اسم "الحرب اليونانية التركية".