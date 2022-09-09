مساعدات تركية لأسر محتاجة في كوسوفو

قدمت جمعية الهلال الأحمر التركي، الخميس، مساعدات إنسانية لأسر محتاجة في ميتروفيتشا وفيتشيتيرين شمال كوسوفو.

وتم توزيع المساعدات بالتعاون بين الهلال الأحمر التركي، والصليب الأحمر الكوسوفي.

وشارك في عملية التوزيع، سفير تركيا في بريشتينا، تشاغري ساكار، ووزير التنمية الإقليمية الكوسوفي فيكريم دامكا، والنائبة في البرلمان فيدان برينا جيلتا، وممثل الهلال الأحمر التركي أرجان تان، ونادر توليك المدير الإقليمي للهلال الأحمر التركي في أوروبا وأمريكا.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب توزيع المساعدات، قال تان، إن الهلال الأحمر التركي سيواصل الوقوف دوماً إلى جانب كوسوفو.

وأضاف أنهم جاؤوا إلى كوسوفو، مصطحبين معهم 80 ألف قطعة من مختلف أنواع الملابس والأحذية لتوزيعها على المحتاجين.

بدوره، قال السفير ساكار إن تركيا لا تزال تقف إلى جانب كوسوفو في كافة المجالات.

وأردف:"آمل أن تكون هذه المساعدات التي سيتم توزيعها في ميتروفيتشا اليوم مفيدة للمحتاجين، وسنواصل تقديم جميع مساعداتنا من الآن".

ومن المقرر أن تواصل جمعية الهلال الأحمر التركي، تقديم المساعدات في باقي مدن كوسوفو.