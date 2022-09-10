أضنة التركية ترسل 9 شاحنات مساعدات لمتضرري فيضانات باكستان

أرسلت ولاية أضنة التركية اليوم السبت، 9 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى دولة باكستان، تضامنا مع متضرري الفيضانات.

وتضم المساعدات 5 آلاف و600 طرد من المواد الغذائية و25 طنا من الطحين و400 طرد من مواد التنظيف، حسب بيانات تركية رسمية.

وشاركت نائبة والي أضنة حورية كوبلي قان في مراسم وداع الشاحنات، والتي قامت بإعدادها إدارة الكوارث و الطوارئ التركية "أفاد".

وأرسلت أنقرة ما لا يقل عن 12 طائرة و4 قطارات وعشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى متضرري باكستان منذ بدء الفيضانات في يونيو/حزيران الماضي.

وتسببت الفيضانات الكارثية في مقتل 1391 شخصا منذ 14 يونيو الماضي، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان.