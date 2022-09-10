توقيف إرهابي من "بي كي كي" تدرب في اليونان والعراق بإسطنبول

قالت فرق الأمن التركية إنها ألقت القبض على إرهابي من تنظيم"بي كي كي PKK"، كان قد تدرب في اليونان والعراق.

ونقلاً عن مصادر أمنية، تم توقيف الإرهابي الملاحق "أونال غ" في إسطنبول.

وأشارت المصادر أن أونال غادر إلى اليونان بطريقة غير قانونية عام 2021، وخضع لتدريبات على يد عناصر "بي كي كي" في مخيمات هناك، ثم توجه إلى العراق.

وأفادت أن أونال، المطلوب للعدالة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، عاد إلى تركيا قادما من العراق، في تموز/يوليو الماضي، وتم القاء القبض عليه في إسطنبول.

وكان الإرهابي أونال يستخدم لقب "هبون" عندما كان ينشط في صفوف "بي كي كي" في منطقة أسوس في العراق، وفي اليونان فكان يستخدم لقب "سنار".

وتواصل السلطات التركية عملياتها ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.