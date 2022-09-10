رئيس البرلمان التركي يهنئ مفتي "اسكجه" الجديد

هنأ رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، المفتي الجديد لمدينة اسكجه (كسانثي) بمنطقة تراقيا الغربية شمال شرقي اليونان، مصطفى ترامبا، والذي انتخب خلفا للمتوفى أحمد مته.

وقال شنطوب في تغريدة عبر تويتر السبت إنه اتصل بترامبا وقدم له التهنئة لانتخابه من قبل المسلمين الأتراك في تراقيا الغربية لمنصب المفتي في اسكجه.

وتمنى شنطوب أن يعين الله ترامبا ويوفقه في هذه الوظيفة الصعبة والمهمة.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل دائمًا الوقوف إلى جانب أبناء جلدتها.

والجمعة، شهدت مدينة اسكجه، انتخاب مفتي جديد للمدينة بعد وفاة المفتي السابق، منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وحظي ترامبا، بتأييد غالبية أصوات الناخبين ليتبوأ بذلك منصب المفتي الجديد.

وتعد منطقة تراقيا الغربية شمال شرقي اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما يواجهون سياسات التمييز من قبل سلطات أثينا.

وتعارض الأقلية التركية في تراقيا الغربية، تعيين السلطات اليونانية مفتين لهم، وتطالب بإجراء انتخابات بين الأقلية لانتخاب المفتين.

ويعد هذا الإشكال من القضايا العالقة بين اليونان وتركيا، حيث تدعم أنقرة حق أبناء جلدتها في انتخاب مفتيهم بأنفسهم دون تدخل سلطات أثينا.