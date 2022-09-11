اعتصام "أمهات دياربكر" في تركيا يدخل يومه الـ1105

تواصل "أمهات ديار بكر" اعتصامهن أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" بكل إصرار منذ1105 يوما على أمل أن يستعدن أبناءهن المختطفين من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأطلق اسم "أمهات ديار بكر"، على مجموعة من السيدات أطلقن اعتصامًا في ولاية "ديار بكر" جنوب شرقي تركيا، يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2019.

وتتهم الأمهات "حزب الشعوب الديمقراطي" بالضلوع في خداع واختطاف الشباب واجبارهم للقتال في صفوف المنظمة الإرهابية.

وفي تصريحات لوكالات إخبارية اليوم الأحد، قالت الأم فاطمة بينغول، إنها تشارك في الاعتصام من أجل استعادة ابنها الذي اختطفه التنظيم قبل 9 سنوات، وكان حينها في سن الـ14 فقط.

وأضافت بينغول أنها لم تتلق أي خبر منذ تلك الفترة عن ابنها الذي طالبته ليسلم نفسه للقوات الأمنية التركية.

بدوره، قال الأب نور الدين أودوملو، إنه جاء للاعتصام من ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا، أملا باستعادة ابنه يوسف الذي اختطفه التنظيم في سن الـ16.

وكان قد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضامنه ودعمه للمشاركين في الاعتصام، فضلا عن دعم وزراء وسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع التركي.

ويحظى الاعتصام بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في العاصمة أنقرة.