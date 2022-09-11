تحييد إرهابيين اثنين شمالي سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إن إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" جرى تحييدهما شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قواتها حيدت إرهابيين إثنين من "بي كي كي/واي بي جي" بعد رصد استعدادهما لاستهداف منطقة عملية "نبع السلام".

وأكدت استمرار عمليات القوات المسلحة التركية ضد الإرهابيين في الشمال السوري.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 عناصر من تنظيم "واي بي جي/بي كي كي" الإرهابي شمالي سوريا، موضحة أنهم كانوا يستعدون لشن هجمات على مناطق عمليتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات".

ويمثل "واي بي جي YPG"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي الذي ينشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و "واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.