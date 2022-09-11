تركيا تقدم احتجاجا على استهداف اليونان سفينة تجارية بالمياه الدولية

قدمت أنقرة احتجاجا على استهداف وحدات من خفر السواحل اليوناني سفينة تجارية أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة جزيرة "بوزجا أدا" بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا، لافتة إلى خطورة هذا الحادث.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن زورقان تابعان لخفر السواحل اليوناني أطلقا، السبت، نيرانا استهدفت سفينة تجارية في المياه الدولية على بعد 11 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة "بوزجا أدا".

وأوضحت المصادر أن السفينة تحمل اسم "Anatolian" وترفع علم جزر القمر، ومخصصة لرحلات "رو ـ رو"، وأن الحادثة وقعت عند الساعة 10.27 تغ.

وأشارت إلى أن العناصر اليونانية غادرت المنطقة إثر وصول زوارق خفر السواحل التركي إلى المنطقة.

وأكدت أن تركيا قامت على الفور بالمبادرات اللازمة ضد اليونان في أنقرة وأثينا، وقدمت الاحتجاج بشأن هذا الحادث الذي يتعارض تماما مع القانون الدولي، ولفتت الانتباه إلى خطورته، وطالبت بتحقيق فوري وتفسير.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت قيادة خفر السواحل التركي، تعرض سفينة تجارية لإطلاق نار من قبل زورقين لخفر السواحل اليوناني، وأن الهجوم لم يسفر عن وقوع قتلى أو جرحى بين طاقمها المكون من 18 فردا، 6 مصريين، و4 صوماليين، و5 أذربيجانيين، و3 أتراك.

وأشارت القيادة، في بيان، أنها خصصت زورقين لمرافقة السفينة، وأن تحقيقًا بدأ في الحادثة بناء على تعليمات المدعي العام المناوب في ولاية جناق قلعة.

كما نشرت مشاهد توثق لحظة مضايقة الوحدات اليونانية للسفينة والأماكن التي اخترقها الرصاص في السفينة.